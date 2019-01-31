روسيا تغذي موجة الغضب العراقي بشأن الوجود الأميركي

2019/01/31 | 06:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو – دخلت روسيا على خط الأزمة العراقية المشتعلة بشأن الوجود العسكري الأميركي، ما يزيد من حرارة التصعيد الذي تحرّكه أطراف عراقية

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