2019/01/31 | 06:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت القوات البرية الأميركية دراسات أعدتها حول الأنشطة والعمليات الأميركية في العراق ما بين عامي 2003 و2018، مشيرة إلى أن إيران هي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتراف أميركي متأخر: إيران المنتصر الوحيد من غزو العراق) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتراف أميركي متأخر: إيران المنتصر الوحيد من غزو العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).