ترامب يشيد بتقدم المفاوضات مع طالبان

2019/01/31 | 06:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمفاوضات التي تجريها حكومته مع حركة طالبان لإنهاء النزاع في أفغانستان.وقال ترامب عبر حسابه في تويتر

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