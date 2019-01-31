استطلاع.. غانتس يزاحم نتنياهو بقوة على رأس السلطة بإسرائيل

2019/01/31 | 06:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار أحدث استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية إلى أن بيني غانتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق الذي أعلن ترشحه للانتخابات العامة،

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