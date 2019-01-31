2019/01/31 | 06:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lQC9i4qvnu0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف له ان يرسم الضحكة على وجوه اطفاله وسقف بيته من ( الخوص)!! الفرات تستجيب لحالة ابو حسين) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف له ان يرسم الضحكة على وجوه اطفاله وسقف بيته من ( الخوص)!! الفرات تستجيب لحالة ابو حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).