مفوضية اللاجئين تحذر من تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين رغم تراجع أعدادهم

2019/01/31 | 06:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الأربعاء من تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو أيار رغم تراجع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا في 2018 للعام الرابع على التوالي.وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي في تقرير المفوضية السنوي إن نحو 116 ألف لاجئ ومهاجر […]

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