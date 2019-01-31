ترامب يصف قادة المخابرات الأميركية “بالسلبية والسذاجة” تجاه إيران

2019/01/31 | 07:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار قادة أجهزة المخابرات بالولايات المتحدة يوم الأربعاء ”بالسلبية والسذاجة الشديدة“ تجاه إيران، كما رفض تقديراتهم بشأن التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية بعد يوم من معارضتهم لأرائه في شهادة بالكونجرس.وأبلغ رؤساء أجهزة المخابرات الأميركية لجنة في مجلس الشيوخ الثلاثاء بأن التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية لا […]

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