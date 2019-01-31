بغداد تحتضن معرض سوق السفر العراقي منتصف شباط

2019/01/31 | 07:32

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(المستقلة)..تتواصل الاستعداد لتنظيم معرض سوق السفر العراقي (ITM) للفترة ١٦-١٨ شهر شباط بمشاركة عالمية كبيرة .

وقال مدير علاقات الموتمر مصطفى جابر ان المعرض الذي ترعاه وزارة الثقافة والسياحة والآثار يشهد مشاركة ١٨ دولة من مختلف دول العالم، حيث يصل عدد الشركات المشاركة ل ( ٧٠ ) شركة سياحية ومنشأة مختصة بالشأن السياحي.وأشار الى وجود اهتمام كبير من شركات سياحية مهمة إقليمية ودولية بسوق السفر العراقي، لاسيما ان الحركة السياحية في العراق خلال السنوات الماضية فعلت بشكل ملحوظ.ولفت الى ان تنظيم هذا المعرض يأتي لتعزيز المنتج السياحي العراقي كمقصد سياحي آمن ووضعه على خارطة السياحة العالمية.يذكر ان العراق يتميز بمقومات سياحية متكاملة سواء بالمواقع الآثارية والمزارات الدينية والسياحة الطبية والترفيهية.

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