استعدادات مسبقة لموسم التسويق في ذي قار

2019/01/31 | 08:04

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وكالات:

أعلن مدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة ذي قار، عبد الأمير العسكري، اليوم الأربعاء، عن المباشرة بالاستعدادات الفعلية لموسم التسويق المقبل من خلال إعداد الساحات الخزنية وتهيئة المخازن في مواقع السايلوات.





وكالات:أعلن مدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة ذي قار، عبد الأمير العسكري، اليوم الأربعاء، عن المباشرة بالاستعدادات الفعلية لموسم التسويق المقبل من خلال إعداد الساحات الخزنية وتهيئة المخازن في مواقع السايلوات.وقال العسكري في تصريح للمربد ان الدائرة باشرت بتجهيز جميع المستلزمات الضرورية على مخازن الشركة لاستيعاب جميع الكميات المتوقع تسويقها خلال هذا الموسم.المصدر: المربد

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