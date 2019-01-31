العثور على جثة رجل بالعقد الرابع مقتولا بمنزله في مدينة الناصرية

2019/01/31 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار

كشفت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الخميس، عن تلقيها بلاغاً يفيد بوجود جثة تعود للمجنى عليه (م.



ك.



ع) 41 عاما من

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