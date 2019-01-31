بعد انهيار جسر حديدي واستمرار السيول... استنفار لفرق الدفاع المدني في صلاح الدين

2019/01/31 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الدفاع المدني العامة، ليل الأربعاء، عن انهيار جسر حديدي في محافظة صلاح الدين نتيجة السيول.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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