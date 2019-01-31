المالية تسترجع 216 مليار دينار وتمنع الاستيلاء على عقار بمساحة 14 الف دونم

2019/01/31 | 08:15

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بغداد- العراق اليوم:

أعلن مكتب مفتش عام وزارة المالية، عن استرجاع والتوصية باسترجاع اكثر من 216 مليار دينار خلال العا...





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