2019/01/31 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

يعد القلب العضو الرئيس في جسم الإنسان، وتؤثر إصابته بأي مرض في الحياة، وإهمالها قد يترك عواقب وخ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( 5 أعراض تشير إلى مشكلات في القلب) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( 5 أعراض تشير إلى مشكلات في القلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).