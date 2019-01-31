2019/01/31 | 08:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يعد القلب العضو الرئيس في جسم الإنسان، وتؤثر إصابته بأي مرض في الحياة، وإهمالها قد يترك عواقب وخ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
5 أعراض تشير إلى مشكلات في القلب) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
يعد القلب العضو الرئيس في جسم الإنسان، وتؤثر إصابته بأي مرض في الحياة، وإهمالها قد يترك عواقب وخ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
5 أعراض تشير إلى مشكلات في القلب) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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