فؤاد عبد الواحد يحيي حفلاً في

2019/01/31 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيي الفنان فؤاد عبد الواحد حفلاً غنائياً جماهرياً في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن الفعاليات الترفيهية في المهرجان السعودي للجواد العربي "عبــيّة"، وذلك يوم مساء يوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019، في منتجع الفيصلية، حيث بات شباك التذاكر مفتوحاً لحجز التذاكر المختلفة الفئات من خلال الموقع (stytickets.com/event/alubayyah) ومنها العائلية والفردية.ويجمع المهرجان السعودي للجواد العربي "عبــيّة"، ما بين الثقافة والتاريخ والترفيه وصولاً الى المشاركة الاجتماعية، ويقدم مجموعة من النشاطات في جو مفعم بالحماس والترفيه بطريقه مشوقه للربط بين الاجيال مع المحافظه على الإرث الثقافي والوطني ممثلا بالخيل ومواصفات الفروسية الكريمة، وأمسيات شعريه، ومقطع تصويري عن المملكة والقيادة الحكيمة مع تفاعل حي بدخول الخيل ونشاطات متعددة للخيل.وكانت آخر إصدارات فؤاد عبد الواحد من الأغنيات المنفردة أغنية "لا شفتني" من كلكات الشاعر "قوس" والحان "ياسر بو علي" وتوزيع هشام السكران، محققاً من خلالها نسبة مشاهدة عالية خلال ايام حيث تخطت المليون وخمسمائه مشاهدة خلال ايام من طرحها.

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