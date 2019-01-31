أكثر من 80 حالة قتل وانتحار حرقا لنساء في 3 اشهر بإقليم كوردستان

2019/01/31 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة في اقليم كوردستان يوم الخميس عن تسجيلها العشرات من حالات قتل اضافة الى الانتحار بواسطة اضرام النيران بالجسد لنساء في الاقليم خلال الربع الاخير من عام 2018.

وشملت الاحصائية الشهر الـ10، والـ11، والـ12 في محافظات الاقليم الاربع خلال العام الماضي.

وبحسب الاحصائية فإن 82 امرأة قتلتن وانتحرن بواسطة احراق انفسهن.

وكانت المديرية نفسها قد اصدرت في نهاية شهر ايلول من العام الماضي احصائية للأشهر التسعة من عام 2018 ذكرت فيها ان 91 امرأة قُتلن وانتحرن و201 امرأة لقين حتفهن جراء الانتحار بواسطة حرق انفسهن او تعرضهن لحوادث حريق.

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