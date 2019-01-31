التعليم تحت مطرقة السياسة؟

2019/01/31 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم طول عمره التاريخي، وكثرة الأدوار والمراحل والحضارات التي مرت بالعراق.

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