يوميات أرمينيا.. برؤية عراقيَّة

2019/01/31 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر مؤخراً، للدكتور أحمد عبد المجيد (رئيس تحرير جريدة الزمان) كتابٌ بعنوان "يوميات أرمينيا..بلد الكنائس والمتاحف والمشاهير..رؤية صحفي عراقي".

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