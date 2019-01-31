2019/01/31 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اعتقال لص بعد ساعات من سرقته لعجلة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اعتقال لص بعد ساعات من سرقته لعجلة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان الدوريات الامنية في سوق الشيوخ تمكنت من اعتقال متهم بسرقة عجلة صالون نوع ( دوج جارجر ) وضبط العجلة المسروقة.واوضح ان اعتقال اللص جاء بعد بلاغ من مواطن قال ان عجلته سرقت من امام منزله ليلا ، الامر الذي دفع الشرطة الى التحرك ونصب السيطرات المفاجئة وبالتالي الايقاع باللص وضبط العجلة .واشار الى ان الشرطة احالت المتهم الى الجهات القضائية المختصة وفق المادة 446 من قانون العقوبات العراقي .انتهى

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة تعتقل لصا بعد ساعات من سرقته لعجلة في سوق الشيوخ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة تعتقل لصا بعد ساعات من سرقته لعجلة في سوق الشيوخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).