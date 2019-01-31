برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

2019/01/31 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلتأهل فريق برشلونة، ليلة أمس الأربعاء، إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.واكتسح برشلونة ضيفه إشبيلية بستة أهداف لهدف في مباراة الإياب لربع نهائي البطولة، بعد خسارته في الذهاب بهدفين دون رد.تقدم برشلونة بهدفين في الشوط الأول عبر البرازيلي فيليب كوتينيو من ضربة جزاء والكرواتي إيفان راكيتش في الدقيقتين 13 و31 من زمن اللقاء.وفي الشوط الثاني، زاد برشلونة من غلته بهدفين عبر كوتينيو وسيرجي روبيرتو في الدقيقتين 53 و54 من زمن المباراة.وعاد إشبيلية ليقلص الفارق بهدف عبر البرازيلي غويلهيرم أرانا في الدقيقة 68 من زمن اللقاء.ورغم ذلك، عاد برشلونة لإضافة الهدفين الخامس والسادس عبر الأوروغواياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقتين 89 و 90 من زمن المباراة.

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