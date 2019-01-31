بالوثيقة.. قروض للمواطنين لشراء وحدات سكنية

2019/01/31 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة إستثمار بغداد اليوم الخميس، إن مصرف الرافدين قرر منح قروض مالية للمواطنين والموظفين تصل إلى (75) مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات

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