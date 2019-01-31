2019/01/31 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتصالات، ليل الأربعاء، إيقاف عملية تهريب "كبرى" لسعات الانترنت في ديالى، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الحازمة بحق المهربين لحماية اقتصاد البلد

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