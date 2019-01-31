المالية النيابية: بغداد واربيل وحدتا “الكمرك” والإدارة للمنافذ الحدودية

2019/01/31 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان بغداد واربيل اتفقتا على توحيد التعرفة الكمركية والرسوم في جميع المنافذ الحدودية للعراق، مبينة ان الاتفاق نص على الادارة المشتركة الاتحادية بين بغداد والاقليم في منافذ كردستان على ان تحصل الاخيرة على نسب من ايرادات تلك المنافذ.وقال عضو اللجنة جمال احمد في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك […]

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