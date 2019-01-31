دولة القانون : الحكيم تجاوز خطوطاً حمراء وعرقل تعيين سفراء

2019/01/31 | 08:46

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بغداد- العراق اليوم:

دعا رئيس كتلة دولة القانون النيابية الدكتور خلف عبد الصمد خلف مجلس النواب الى الوقوف بوجه الاجرا...





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