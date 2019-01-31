نائب يتحدث عن مؤامرة جديدة تستهدف تدمير الاقتصاد العراقي

2019/01/31 | 08:46

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بغداد- العراق اليوم:

انتقد النائب حسن سالم الاتفاقية الاقتصادية بين العراق والاردن والتي بموجبها يصدر العراق نفطا بأس...





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