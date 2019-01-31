نازحو الانبار يتلقون دفعة مساعدات.. والهجرة توزع اغاثات في الوسط والجنوب

2019/01/31 | 05:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن توزيع 6,211 آلاف حصة من المساعدات الإغاثية بين الأسر النازحة الساكنة في مخيمات محافظة الأنبار.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز إن "كادر فرع الوزارة في محافظة الأنبار وزع 3,800 آلاف حصة من المساعدات الغذائية بين الأسر النازحة في مخيمات عامرية الفلوجة و1,386 الف حصة غذائية بين الأسر النازحة الساكنة في مخيمات المدينة السياحية ، فضلا عن توزيع 1,025 الف حصة من المساعدات الغذائية بين الأسر النازحة الساكنة في مخيمات بزيبز.و أشار نوروز إلى ان هذه المساعدات المقدمة للنازحين تأتي في سياق الجهود المبذولة من قبل الوزارة في مجال العمل الخيري و الإنساني للتخفيف من معاناة الأسر النازحة .الى ذلك، وزعت وزارة الهجرة و المهجرين بالتعاون مع المنظات الدولية الإنسانية 3,198 الأف حصة من المساعدات الإغاثية متضمنة ملابس أطفال ومستلزمات منزلية بين الأسر النازحة في محافظات الديوانية و بابل و البصرة.وذكر معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير ان "كادر فرع الوزارة في محافظة الديوانية وزع 950 حصة من المساعدات الإغاثية تضمنت سلة غذائية و أخرى صحية بين الأسر النازحة في المحافظة".ولفت الى ان "فرع في الديوانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة ( أنسان لأجل أنسان ) وزع 1,200 الف حصة من كسوة الملابس الشتوية لأطفال الأسر النازحة و الساكنة في ناحيتي الشفاعية و السدير و مجمع الزيتون و ال بدير إضافة إلى قرية الأنصاف ".وفي سياق متصل أضاف جهاكير إن "فريق عمل فرع الوزارة في محافظة بابل بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية iom و المنظمة السامية لشؤون اللاجئين unhcr وزع 649 حصة من المساعدات العينية الشتوية للاستخدام المنزلي تضمن التوزيع عشرة مواد بين الأسر النازحة في مناطق (جرف الصخر ، الإسكندرية ، القادرية ، أبو شمسي و البحيرات)، فيما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة البصرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) وزعت 399 حصة من كسوة ملابس أطفال للنازحين الساكنين في المحافظة".هذا و قد عبرت الأسر النازحة عن ارتياحها و شكرها للجهد المبذول من قبل الوزارة لإيصال هذه المساعدات اليهم .

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