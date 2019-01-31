أتالانتا يُطيح بيوفنتوس من كأس إيطاليا

2019/01/31 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تأهل فريق أتالانتا الذي يلعب فيه لاعب منتخب العراق علي عدنان، إلى نصف النهائي من كأس إيطاليا، عقب فوزه الكبير على يوفنتوس، بنتيجة {3-0}، في منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.وسجل تيموثي كاستاني الهدف الأول لأتالانتا بالدقيقة 37، فيما أحرز دوفان زاباتا، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و86.ومن المقرر أن يلتقي أتالانتا نظيره فيورنتينا، في الدور نصف النهائي، عقب فوز الأخير على روما، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بنتيجة {7-1}.





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