ليفربول يتعثر أمام ليستر وإنتعاش آمال مان سيتي

2019/01/31 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكن ليستر سيتي من فرض التعادل الإيجابي على ليفربول 1-1، الأربعاء، على ملعب آنفيلد، في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.أحرز ساديو ماني هدف ليفربول، في الدقيقة 3، وسجل هاري ماجوير لليستر سيتي في الدقيقة 45+2.وارتفع رصيد الريدز إلى 61 نقطة في الصدارة، بفارق 5 عن الوصيف مانشستر سيتي، الذي خسر أمس أمام نيوكاسل يونايتد، لكن تجددت آماله مجددا في البقاء بدائرة المنافسة بعد نتيجة الريدز اليوم.بينما ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 32 نقطة في المركز 11 بجدول الترتيب.

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