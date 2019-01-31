الحزب الديمقراطي يخوض جولة جديدة من الاجتماعات هذه المرة مع المعارضة

2019/01/31 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان يعقد وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الخميس اجتماعات مع ثلاثة احزاب سياسية في اقليم كوردستان وذلك في اربيل العاصمة.

وسيزور الوفد مقار كل من الجماعة الاسلامية، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني، والحزب الشيوعي في اربيل وسيعقد اجتماعات معها كل على حدا.

وبحسب المعلومات الاولية فإن هذا الاجتماع لن يبحث قضية تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان.

وتشير المعلومات الى ان الاجتماع سيكون عاما وسيبحث الاوضاع بشكل خاص في الاقليم والعراق.

وكان كل من الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، والحزب الشيوعي الكوردستاني الذي يمتلك مقعدا واحد في برلمان اقليم كوردستان قد اعلنا انهما في خانة المعارضة ولن يشتركا في الحكومة المقبلة للاقليم.

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