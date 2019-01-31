الاعسم: أميركا وجدت في شمال العراق منطقة آمنة

2019/01/31 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى الخبير الامني صفاء الاعسم، الخميس، ان الجانب الاميركي وجد في شمال العراق، منطقة آمنة لنجاة قواته من نيران فصائل المقاومة، مبيناً ان اميركا تسعى لبناء قاعدة خامسة لقواتها في كركوك.وقال الاعسم في تصريح لـ /المعلومة/، ان “القوات الاميركية تتواجد في اربعة قواعد في كردسان وهناك توجه لتأسيس قاعدة خامسة في كركوك، الامر […]

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