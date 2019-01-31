2019/01/31 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

ضبطت قوة أمنية، منزلاً مملوء بالأسلحة والاعتدة وكأنه ثكنة عسكرية جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقته وكالة صدى، ان “قوة من العمليات فتشت دار تاجر أسلحة وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والاعتدة فيها ضمن منطقة الدورة”.وبين انه “وبضوء معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية لجهاز الامن الوطني – دائرة أمن بغداد وبالتنسيق مع اللواء الرئاسي الثاني العامل بأمرة الفرقة ١٧ وبموافقة قضائية مسبقة، تم تفتيش دار أحد المتاجرين بالسلاح في منطقة الدورة/ الاثوريين حيث تم العثور على عدد كبير من الأسلحة داخل الدار”.وضبطت القوة “8 بنادق من نوع {برنو} طويل وأثنتان صغيرتان، وخمس تالفة، وبندقيتان صيد بندقية نوع {توكاريف} وخمس بنادق كلاشنكوف وأربع بنادق نوع {GC} أيراني وثلاث بنادق قناص”.كما تم ضبط “علبة عتاد {خرطوش} مع حاوية عتاد BKC مع عتاد مختلف الانواع، وعلبة بارود مع علبة تحتوي على مادة الصجم، وثلاثة نواظير و32 مسدساً من الانواع المختلفة وهاتفي نقال نوع {هواوي}، وسيف مختوم كبير”.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط منزل تاجر أشبه بثكنة عسكرية في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط منزل تاجر أشبه بثكنة عسكرية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).