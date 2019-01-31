برشلونة يقسو على أشبيلية ويتأهل الى نصف نهائي كأس الملك

2019/01/31 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سحق فريق برشلونة ضيفه إشبيلية بنتيجة {6-1}، مساء امس الأربعاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وسجل الأهداف لبرشلونة كوتينيو في الدقائق 13 و53 راكيتيتش في الدقيقة 31، وروبيرتو في الدقيقة 54، وسواريز في الدقيقة 89، وميسي في الدقيقة 92، بينما سجل أرانا هدف إشبيلية في الدقيقة 67.وبهذا الانتصار يحسم برشلونة تأهله للدور نصف النهائي من البطولة، حيث تلقى الهزيمة في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.





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