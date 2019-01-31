جدليَّة التنمية والديموغرافيا في العراق

2019/01/31 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبقى جدلية العلاقة بين التنمية والواقع الديموغرافي قائمة مادام نجاح التنمية مرتبطا بمعرفة حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي بين الخريطة العراقية، كما انه الأساس

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