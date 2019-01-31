العتبة الحسينية تفتتح مصنعاً لانتاج أجهزة التبريد في العراق

2019/01/31 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن افتتاح مصنع {نسيم الوارث} لإنتاج أجهزة التبريد بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية.

وقال مسؤول شعبة التبريد في العتبة الحسينية المهندس صفاء علي في بيان تلقته وكالة صدى، “ان هذه الشركة تم تأسيسها لتحاكي المواصفات الفنية والتقنية العالية التي صممت من قبل الكوادر الفنية والاستشارية المتخصصة في العتبة الحسينية المقدسة وشركة {نسيم الوارث}”.واضاف ان “منتوجات الشركة تتمتع بانها صديقة للبيئة وموفرة للطاقة وذات متانة عالية”.وبين، ان “المشروع يهدف الى توفير منتج وطني ذات مواصفات فنية عالية فضلا عن تشجيع الصناعة العراقية وتشغيل الأيدي العاملة واستثمار الامكانيات الهندسية والفنية في هذا المجال”.واكد ان المنتجات ستطرح الى الاسواق بأسعار مدعومة وتنافسية.واشار علي الى ان “المصنع سينتج اجهزة التكييف المنزلية من{1-5} أطنان فضلا عن وجود خطة قيد البحث والتطوير لاستحداث صناعة اجهزة التكييف المركزي من {5-2000} طن”

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