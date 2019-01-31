غوغل تعلن خطوات اغلاق احدى خدماتها

2019/01/31 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت غوغل عن المراحل التي ستتبعها لإغلاق خدمتها للتواصل “غوغل بلس”، والبداية ستكون بداية من يوم 4 فبراير.وذكرت وسائل اعلامية تابعها “ناس”، اليوم (31 كانون الثاني 2019)، انه “لن يتمكن أي مستخدم من إنشاء أي صفحات أو مناسبات أو حسابات شخصية جديدة على الشبكة الاجتماعية، كما ستبدأ في نفس اليوم عملية […]

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