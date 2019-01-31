2019/01/31 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن أنه سيرسل فريقا للقيام بالاستعدادات اللازمة للقمة التالية بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون التي ستعقد في نهاية شباط المقبل.وقال بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، تابعها “ناس”، اليوم (31 كانون الثاني 2019)، إن “الكوريين الشماليين وافقوا على عقد القمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الاميركية تحدد موعد قمة ترامب وكيم) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الاميركية تحدد موعد قمة ترامب وكيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).