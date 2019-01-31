المؤشر 'نيكي' يرتفع بنسبة 1.34 % في بداية تعاملات طوكيو

2019/01/31 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:ارتفع المؤشر "نيكي" القياسي، اليوم الخميس، في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية.وبحسب وكالة "رويترز"، زاد المؤشر نيكي الياباني 1.34 في المئة، مسجلا 20832.91 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.28 في المائة ليصل إلى 1570.63 نقطة.

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