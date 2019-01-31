2019/01/31 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الخميس، أن تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد خطوة بالاتجاه الصحيح على الرغم من انه لايختلف كثيراً عن عمل هيئة النزاهة، مشيرا إلى أن العملية التي يقوم بها تتضمن الكثير من المخاطر التي تهدد بقاء رئيس الوزراء في منصبه.​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: تشكيل مجلس مكافحة الفساد يهدد بقاء عبد المهدي في السلطة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: تشكيل مجلس مكافحة الفساد يهدد بقاء عبد المهدي في السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).