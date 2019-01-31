برشلونة يسحق أشبيلية ويتأهل إلى نصف النهائي في كأس الملك

2019/01/31 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أحرز فيليب كوتينيو هدفين ليقود برشلونة لعودة رائعة وفوز ساحق 6-1 على ضيفه أشبيلية والتقدم إلى الدور قبل النهائي في كأس إسبانيا لكرة القدم بعد الانتصار 6-3 في النتيجة الإجمالية.وبعدما خسر 2-صفر في أشبيلية الأسبوع الماضي عندما أراح أبرز لاعبيه افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 13 عبر كوتينيو من […]

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