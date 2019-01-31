ماهي طريقة إيران الجديدة لمواجهة العقوبات الأميركية؟

2019/01/31 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس يرى كثير من خبراء الاقتصاد أن العملات الإلكترونية المشفرة، ولاسيما بيتكوين، قادرة على مساعدة إيران بشكل كبير لمواجهة العقوبات الأميركية القوية والالتفاف عليها.ورغم عدم القدرة على التنبؤ بالخط البياني لارتفاع وهبوط قيمة عملة البتكوين، إلا أنها باتت جبة ناشئة في “الحرب الاقتصادية” بين واشنطن وطهران، بحسبما ذكر موقع صحيفة “نيويورك […]

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