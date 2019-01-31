مسبار ناسا يستعد للاقتراب من سطح الشمس الحارق للمرة الثانية

2019/01/31 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكمل مسبار “باركر سولار بروب” التابع لوكالة ناسا دورته الأولى حول الشمس، وبدأ دورته الثانية من أصل 24 يخطط لها ضمن مهمته التاريخية التي تستمر 7 أعوام.وأطلقت المركبة الفضائية، في 12 أغسطس 2018، ونجحت في أن تكون أول جسم من صنع الإنسان يصل إلى أقرب نقطة من الشمس، في 5 […]

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