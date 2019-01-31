البرلمان يعتزم تقليل أعداد السيارات في البلاد

2019/01/31 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد النائب عن محافظة بغداد، جاسم البخاتي، اليوم الخميس، إن مجلس النواب ماضٍ خلال فصله التشريعي الثاني على تقليل أعداد السيارات وخاصة في العاصمة بغداد من خلال العودة إلى نظام تسقيط الأرقام، والحد من استيراد السيارات.

وقال البخاتي في تصريح صحفي، إن “من أهم المشاريع التي ستطرح خلال الفصل التشريعي المقبل، هي الدرجات الخاصة وإكمال الكابينة الوزارية والتشريعات التي تخص المنهاج الحكومي واحدها مشروع تقليل أعداد السيارات”.

وأضاف إن: “لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في بغداد وبحثت معهم ملف الإزدحامات المرورية، وتم على أثرها رفع الكتل الكونكريتية من شوارع العاصمة وسيتم بعدها رفع السيطرات ومن ثم الحد من استيراد السيارات”.

وأوضح البخاتي أن: “الفترة المقبلة ستشهد عودة التعامل بنظام تسقيط الأرقام، بحيث إن الرقم الذي يتم تسقيطه من السيارة، يجب أن تقابله سيارة مستوردة جديدة، حيث سيتم الاهتمام بهذا الموضوع داخل البرلمان خلال الفصل التشريعي المقبل”.

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