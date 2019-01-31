قيادي في سائرون: ثروات البلاد ضاعت بالفساد وعلى عبد المهدي فضح المتورطين دون مجاملة

2019/01/31 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد القيادي بكتلة سائرون برهان المعموري، اليوم الخميس، ان ثروات البلاد ضاعت بسبب انتشار ثقافة الفساد، داعياً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى اعادة الثقة لدى المواطن وفضح الفاسدين دون مجاملة أو تردد.

وقال المعموري في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "الفساد في الدولة العراقية أصبح ثقافة سائدة بعد أن كان فعلاً يجرمه القانون ويعاقب عليه، ولا تكاد تخلو وزارة او دائرة من شبهات فساد، الأمر الذي أدى إلى ضياع الثروات وتراجع مستوى الأداء إلى مستويات متدنية".وأضاف ان "جميع الحكومات المتعاقبة رفعت شعار مكافحة الفساد وشرعت القوانين اللازمة لتنفيذه بل واستحدثت مؤسسات مختصة بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ابتداءا من هيأة النزاهة وصولاً إلى مكاتب المفتشين العموميين".وأشار إلى ان "جميع تلك القوانين والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين لم ينتج عنها إلا المزيد والمزيد من الفساد والتراجع الملحوظ في مستوى الأداء، وخير دليل على ذلك هو عدم محاسبة مسؤول ثبتت عليه بالدليل تهمة الفساد والاثراء على حساب المال العام".وأوضح ان "هناك نوع من عدم الثقة ما بين المواطن والحكومة بشأن حقيقة مكافحة الفساد، كونه لم يلمس على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية جدية حقيقية في التعامل مع هذا الملف الخطير الذي يهدد أمن واستقرار وتطور البلاد".ودعا المعموري رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى "تعزيز الثقة لدى المواطن عن طريق خطوات فعلية وحازمة لتطويق ثقافة الفساد والقضاء عليها وفضح الجهات التي تعرقل أو تبتز كل من يقف في وجه فتح الملفات التي تسببت بإهدار المال العام".وأكد ان "المواطن اليوم يريد إجراءات ملموسة على ارض الواقع تفضي إلى فضح المسؤولين الذين أثروا على حساب المال العام وزجهم في السجون، فضلاً عن استرداد كافة الاموال التي سرقوها دون خوف أو تردد أو مجاملة".

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