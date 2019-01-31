2019/01/31 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار باستهداف منزل رئيس المجلس البلدي في قضاء الرفاعي سامي محمد ، بعبوة ناسفة دون وقوع أضرار بشرية .





شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار باستهداف منزل رئيس المجلس البلدي في قضاء الرفاعي سامي محمد ، بعبوة ناسفة دون وقوع أضرار بشرية .وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت في الساعة التاسعة من مساء امس الاربعاء عند منزل رئيس المجلس في منطقة حي العمال وسط مدينة الرفاعي شمالي المحافظة .واضاف ان الانفجار اسفر عن اضرار مادية في المنزل دون وقوع اية خسائر بشرية ، مشيرا الى ان القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث .

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف منزل رئيس المجلس البلدي في الرفاعي بعبوة ناسفة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف منزل رئيس المجلس البلدي في الرفاعي بعبوة ناسفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).