باستطلاع جديد .. غالبية الجنود الامريكيين الذين غزوه: العراق يستحق ذلك

2019/01/31 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال جنود وضباط امريكيون شاركوا بغزو العراق ان 47% إن تورط الولايات المتحدة في غزو العراق كان “يستحق ذلك” مقابل 43 في المائة قالوا إن الأمر ليس كذلك.وكانت آراءهم بشأن غزو أفغانستان أعلى قليلاً ، حيث عارضها 62 في المائة وايدها 28 في المائة.

هذا الاستطلاع ، الذي قدم ردوداً من حوالي 4600 عسكريا على مجموعة من القضايا المتعلقة بالسياسة العامة والانتقال العسكري ، لا يمثل استعراضاً كاملاً للرأي لآراء الجيل الأصغر من المحاربين القدامى في أميركا اليوم.

لكنه يقدم لمحة سريعة عن التحديات التي تواجه العديد من المحاربين القدماء الأصغر سنا وميول بعض الأعضاء المدنيين في المجموعة.

وقال أكثر من ثلثي الضباط والجنود المشاركين بغزو العراق الذين شملهم الاستطلاع إن الرأي العام الأمريكي يدعم المحاربين القدامى.



إن جميع المدنيين المذكورين أعلاه لا يفهمون حقا التضحيات التي قدموها ، وأنهم على الأرجح هم ذوو قيمة في توظيف قدامى المحاربين.

وحصل الرئيس دونالد ترامب على علامات أعلى من في الاستطلاع ، حيث قال 46% من المحاربين القدامى أنهم معه مقارنة مع 25% فقط مع مشرعي الكونغرس.

وقال 77 % ممن شملهم الاستطلاع إن البلاد لديها الكثير من النجاح.

وقال حوالي 65٪ من أعضاء المحاربين القدماء انهم يعرفون زملاء من قدامى المحاربين بعد 11 سبتمبر والذين حاولوا الانتحار و 60٪ يعرفون شخصًا فقد حياته.

ما تظل وصمة الحصول على الرعاية حجر عثرة أمام أعضاء المجموعة الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية.

في الاستطلاع ، قال 84 % من المحاربين القدامى أنهم كانوا على الأرجح في رعاية الصحة العقلية التي يحتاجونها.



لكن 75 % من أعضاء قالوا إنهم مهتمون بالمنطقة ، معظمهم من المتخصصين في مرافق شؤون المحاربين القدامى.

وعدد أعضاء المجموعة الذين اشتركوا في وزارة شؤون المحاربين القدامى ، وهو أعلى من المتوسط ​​، وبلغت ذروتها في 47 % في المسح الأخير.

وعرض ما يقرب من 60 في المائة من مجموعة المسح الدعم لقرار وزارة الدفاع ، وقال 44 في المائة إنهم يؤيدون دفع الرئيس لتوسيع خيارات الرعاية الصحية الخاصة للمحاربين القدامى

تعتقد أغلبية ساحقة من قدامى المحاربين – 83 في المائة – أن القنب يجب أن يكون قانونيا للأغراض الطبية.



القضية هي واحدة من عدة موضوعات ساخنة في الكونجرس لتكون مؤثرة ، حيث يتطلع المشرعون إلى الاقرار

وأكثر من ثلثي المحاربين القدامى في الاستطلاع لديهم سلاح ناري شخصي.

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