ماركا: ركلة جزاء برشلونة أمام إشبيلية غير صحيحة

2019/01/31 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكدت صحيفة ماركا الإسبانية عدم صحة ركلة الجزاء التي تحصل عليها برشلونة في الشوط الأول من مباراته مع إشبيلية في إياب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.وأعلن الحكم خوسيه سانشيز عن ركلة جزاء لمصلحة ليونيل ميسي بحلول الدقيقة 12 بعد أن قام كوينسي بروميس لاعب إشبيلية بإعاقته من الخلف، وسجل برشلونة الهدف الأول من خلالها بأقدام فيليب كوتينيو.وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة لم يستحق التقدم على إشبيلية لأن الحكم أخطأ باحتساب ركلة الجزاء، وذلك بحسب ما أكده الخبير التحكيمي أندوخار أوليفر.ويرى أندوخار أوليفر أنه كان هناك احتكاك بالفعل بين بروميس وميسي، لكن هذه الاحتكاك لم يكن شديداً ولم يستوجب احتساب ركلة الجزاء.وكان فريق برشلونة قد تأهل الى نصف نهائي كأس إسبانيا ليلة أمس الأربعاء بعد فوزه على إشبيلية 6-1.

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