تعرف على سعر صرف العملات العربية والغربية مقابل الليرة التركية

2019/01/31 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد الليرة التركية هذا الأسبوع تحسن ملحوظ عن باقي الأسابيع الماضية

بالرغم من ارتفاع الدولار بين وقت وأخر .وفيما يلي نشرة مفصلة لأسعار صرف العملات الغربية والعربية أمام

الليرة التركية.

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