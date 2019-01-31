2019/01/31 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الخميس، مباشرتها في تسييج عدد من المقابر الجماعية الواقعة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وذكرت المؤسسة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الشهداء تباشر بتسييج المقابر الجماعية في سنجار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الشهداء تباشر بتسييج المقابر الجماعية في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).