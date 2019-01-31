تسجيل 374 حالة انتحار وقتل حرقا للنساء في كردستان خلال 2018

2019/01/31 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان اليوم الخميس، تسجيلها العشرات من حالات القتل إضافة إلى الانتحار بواسطة إضرام النيران بالجسد لنساء

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