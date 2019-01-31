لقاء ترامب وكيم المقبل سيعقد في مكان لم يعلن عنه

2019/01/31 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الكوريين الشماليين وافقوا على عقد القمة الثانية بين الزعيمين في نهاية شباط اذ سنعقدها في مكان ما في آسيا".ومضى بومبيو يقول "سأرسل فريقا إلى هناك لوضع الأسس لما آمل أن تكون خطوة إضافية مهمة على الطريق ليس فقط لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ولكن من أجل مستقبل أكثر إشراقا لشعب كوريا الشمالية".ولم يذكر بومبيو مكان انعقاد القمة، مع العلم أن فيتنام قالت الأسبوع الماضي إنها لم تتلق معلومات بشأن توقيت أو مقر القمة المحتملة بين ترامب وكيم، لكنها عبرت عن ثقتها في قدرتها على استضافة اجتماع من هذا القبيل.وقال مسؤولون ودبلوماسيون قبل أسبوعين إن فيتنام حريصة على استضافة القمة، وأبلغ مصدران رويترز بأن هانوي تعد لاستقبال كيم في زيارة دولة.وجرى الحديث أيضا عن سنغافورة، التي اجتمع فيها ترامب وكيم في حزيران، وبانكوك كمقرين محتملين لعقد القمة.وقمة حزيران هي أول اجتماع بين رئيس أمريكي في السلطة وزعيم كوري شمالي، وأسفرت عن التزام مبهم من جانب كيم بالعمل صوب نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، لكنه لم يتخذ بعد ما تعتبره واشنطن خطوات ملموسة في ذلك الاتجاه.انتهى ...م ف

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