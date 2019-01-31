كندا تخفض عدد العاملين في سفارتها بكوبا لسبب غريب

2019/01/31 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبدأ دبلوماسيون أمريكيون وكنديون في هافانا الشكوى من الدوار والصداع والغثيان في ربيع 2017.وخفضت الولايات المتحدة عدد العاملين في سفارتها إلى 18 مما يزيد على 50 بعدما شعر أكثر من 25 شخصا بأغراض مرضية غير معتادة.وذكر مصدر بالحكومة الكندية أن الطاقم الدبلوماسي في كوبا سينخفض من 16 إلى ثمانية، فيما قال مسؤول كندي آخر للصحفيين "خفض آخر في (السفارة الكندية) يعتبر الاستجابة المناسبة".وكانت الواقعة التي حدثت في نوفمبر تشرين الثاني هي أول حالة كندية جديدة يجري الإبلاغ عنها منذ أشهر، مما دفع الحكومة لاتخاذ قرار خفض عدد العاملين المتبقين.وغادرت زوجات الموظفين ومن يعولونهن العام الماضي.وقالت السفيرة الكوبية لدى كندا جوزفينا فيدال في بيان إن هافانا تعتبر قرار أوتاوا "غير مفهوم" بالنظر إلى أنه لن يساعد في كشف غموض الوقائع الصحية وسيضر بالعلاقات الثنائية.انتهى ..م ف

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